Стоимость отдыха в пятизвездочных отелях России снизилась за год

Этим летом россияне стали чаще бронировать пятизвездочные отели внутри страны, при этом средняя стоимость проживания в гостиницах премиального сегмента снизилась. К таким выводам пришли аналитики сервиса OneTwoTrip, результаты исследования которого изучила « Газета.Ru ».

По данным исследования, средняя стоимость суток в пятизвездочных гостиницах составила 23,7 тыс. рублей против 25,55 тыс. рублей годом ранее. Одновременно доля бронирований таких объектов выросла с 7,7% до 8,9%, что соответствует увеличению примерно на 15,6%. Средняя продолжительность поездки практически не изменилась и составила 2,3 дня.

Самые доступные пятизвездочные гостиницы этим летом зафиксированы в Дагестане, где средняя стоимость проживания составляет 5,6 тыс. рублей за ночь. В число регионов с наиболее низкими ценами также вошли Астраханская область (9,25 тыс. рублей), Вологодская область (9,76 тыс. рублей), Смоленская область (9,82 тыс. рублей) и Кировская область (11,2 тыс. рублей).

Наиболее заметное снижение стоимости проживания аналитики отметили в Приморском крае, где средняя цена сократилась почти на 49% — с 28,4 тыс. до 14,6 тыс. рублей за сутки. Значительное удешевление также зафиксировано в Кировской области, Дагестане, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.

Исследование показало и расширение географии внутреннего туризма. Россияне начали активнее бронировать пятизвездочные отели в Псковской области, Республике Тыва, Камчатском крае, а также на курортах Бирюзовая Катунь и Каим.

Самый высокий рост спроса отмечен в Республике Алтай, где количество бронирований увеличилось в семь раз. В Северной Осетии спрос вырос в четыре раза, в Башкортостане — более чем втрое, в Хабаровском крае — втрое, а в Омской и Кировской областях — в два раза.

Лидером по числу бронирований остается Москва, на которую приходится 38,2% всех заказов пятизвездочных гостиниц. Средняя стоимость проживания в столице снизилась на 4,7% и составила 20,54 тыс. рублей за ночь. Второе место занимает Санкт-Петербург с долей 15,8% и средней стоимостью 31,08 тыс. рублей за сутки, третье — Краснодарский край, где сосредоточено 13,8% бронирований при средней цене 27,29 тыс. рублей за ночь.

По мнению аналитиков, интерес россиян к премиальному отдыху внутри страны продолжает расти, а снижение стоимости проживания делает такой формат путешествий более доступным для туристов.

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