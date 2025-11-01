Были на грани смерти: что психолог советует родителям после случая с двумя школьницами в Подмосковье

В среду, 29 октября, жители многоэтажки в поселке Малаховка городского округа Люберцы обратили внимание на припаркованный автомобиль. В нем обнаружили двух несовершеннолетних школьниц и взрослого мужчину, которые находились в бессознательном состоянии. REGIONS разбирался , что произошло.

«Эту машину видел утром наш сосед, когда собирался выезжать со двора. Он прогревал свою машину, чистил от листьев — видит, люди сидят в иномарке, не двигаются. Как мертвые. Он подошел, открыл дверь — видит, без сознания. Вызвал скорую», — рассказала REGIONS местная жительница.

По данным издания, подростки и мужчина могли употреблять запрещенные препараты. 38-летний мужчина — сожитель матери одной из несовершеннолетних. Он работает водителем. В Россию приехал из одной страны ближнего зарубежья. Его состояние на данный момент удовлетворительное. 16-летняя пострадавшая была направлена в реанимацию. Ее 17-летняя подруга находится в стабильном состоянии.

«В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту: ожидаются результаты анализов на наркотики, которые позволят проводить дальнейшие процессуальные действия», — сообщил источник REGIONS.

Психолог Илья Ахмедов посоветовал родителям с детства устанавливать с детьми доверительные отношения. Это позволит не допустить подобных инцидентов. Мама школьницы, которую обнаружили в машине с отчимом, рассказала СМИ о сложных отношениях с дочерью. Эксперт отметил, что в подростковом возрасте девочки часто могут чувствовать себя одинокими и непонятыми. Психолог считает важным уделять время своим детям. Не стоит их контролировать. Дети ценят спокойные и доверительные беседы.

«А взрослым важно помнить: вовлечение несовершеннолетних в любые рискованные или противоправные действия — это не только преступление, но и глубокая травма для ребенка, последствия которой могут проявиться годами позже», — заключил психолог.

