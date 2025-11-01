Подмосковные медики спасли ребенку разорванную после ДТП ступню

В Подольской детской больнице впервые выполнено хирургическое вмешательство высшей категории сложности. Пациентом стал ребенок с обширным повреждением мягких тканей на подошвенной области стопы, сообщил REGIONS.

По информации издания, ребенок поступил в больницу после ДТП. Травматолог-ортопед Мария Десятникова рассказала, что пациенту понадобилось хирургическое вмешательство. На операционном столе ребенок провел около четырех часов.

«Мы укрыли рану лоскутом мышцы, отводящей большой палец. Саму мышцу отсекли от зоны ее прикрепления к пяточному бугру и оставили на дистальном ретроградном кровотоке за счет перфорантных сосудов. После этого для полного закрытия дефекта мы выполнили свободную кожную пластику. Для нее использовали кожный трансплантат, взятый с внутренней поверхности предплечья пациента», — отметила Мария Десятникова.

По информации врача, в настоящее время состояние пациента стабильное. В ближайшие дни ребенка выпишут домой.

По данным издания, в Подольской детской больнице был создан хирургический стационар. В нем функционирует пять операционных с современным оборудованием, рентген-кабинет, травматологический пункт. В больнице есть и другие диагностические подразделения, помогающие эффективно оказать квалифицированную помощь пациентам. Медицинское учреждение находится в деревне Бородино.

Ранее сообщалось, что в отделение травматологии и ортопедии Центра Рошаля за год вылечили более 1500 детей.