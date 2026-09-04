Первые холодные ночи могут быстро выявить проблемы, которые летом водитель даже не замечает. В первую очередь страдает аккумулятор, но перед наступлением осени стоит проверить также шины, жидкости, свет и состояние дворников. Автоэксперт Алексей Егоров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что желательно сделать с машиной заранее.

«Перед холодами я бы в первую очередь проверил аккумулятор. Если батарея уже работает несколько лет, стоит измерить напряжение и проверить пусковой ток. Летом слабый аккумулятор еще может справляться, а при минусовой температуре его емкость заметно снижается — и утром двигатель может просто не запуститься», — рассказал Егоров.

По словам специалиста, также важно осмотреть клеммы аккумулятора и очистить их от окислов. Не лишним будет проверить генератор: если он работает неправильно, даже исправная батарея может постоянно недозаряжаться.

Отдельное внимание осенью нужно уделить шинам. Из-за снижения температуры давление в них падает, поэтому после первых холодных ночей его лучше проверить и привести к рекомендованному производителем значению. Заодно стоит оценить глубину протектора и общее состояние резины.

«Не стоит откладывать замену летней омывающей жидкости до первых заморозков. Если в системе останется вода или летний состав, она может замерзнуть и вывести из строя насос или повредить бачок. Лучше заранее залить зимнюю жидкость», — отметил эксперт.

Егоров также посоветовал проверить работу фар, стоп-сигналов и противотуманных фонарей, а дворники заменить, если они оставляют полосы на стекле. Осенью световой день становится короче, а дожди и грязь на дороге ухудшают видимость, поэтому исправная оптика и чистое лобовое стекло становятся особенно важны.

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