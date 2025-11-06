Бывшего министра здравоохранения Кузбасса оставили в СИЗО

По информации ведомства, с ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу выступил следователь. В четверг, 6 ноября, Центральный районный суд Кемерово продлил действующую меру пресечения до 7 января 2026 года.

По данным ведомства, бывшего Министерства здравоохранения Кузбасса подозревают в получении взяток.

«Экс-чиновник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ», — указано в сообщении ведомства.

Согласно версии следствия, бывший министр получал взятки от юридических лиц и местного предпринимателя. Взамен он оказывал содействие в заключении договоров на закупку и поставку медицинских изделий и товаров. Кроме того, за вознаграждение экс-министр также обещал покровительствовать некоторые лица.

По данным ведомства, бывший чиновник получал деньги в период с января по июнь 2025 года. Следствие предполагает, что он действовал умышленно. Министр мог руководствоваться личными корыстными побуждениями. Размер полученной взятки оценен как особо крупный. Обвиняемый был задержан 7 июня. С 10 июня он находится под стражей. Решение о продлении меры пресечения в законную силу не вступило.

