В Дмитровском после вмешательства прокуратуры уволили замглавы округа

В Дмитровском округе после вмешательства прокуратуры уволили заместителя главы округа, городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной службе. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в январе 2025 года он получил денежное вознаграждение за создание более выгодных условий заключения муниципального контракта с местной администрацией для коммерческой организации. Контракты были связаны с установкой и эксплуатацией рекламных конструкций.

Помимо этого, он также вовремя не предоставил справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2024 год. В связи с этим ему внесли представление, по результатам рассмотрения которого его уволили с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Кроме того, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.