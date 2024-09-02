Бывшему замглавы Минцифры РФ Паршину продлили срок содержания под стражей

Гражданина Паршина обвиняют в получении взятки. Гособвинение настаивало на продлении ареста. В качестве аргументации указали возможность обеспечения его участия в судебном процессе. В свою очередь обвиняемый сообщил о том, что его мать — это уже пожилой и болеющий человек. Женщина нуждается в уходе. На данном основании он просил смягчить меру пресечения.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания Паршина под стражей на шесть месяцев», — постановил суд.

Суд начал рассматривать дело по существу в понедельник, 2 сентября. Следствие предполагает, что взятку экс-замглавы Минцифры дал экс-гендиректор компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов, который также выступает фигурантом данного дела. Гражданин Моносов находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что парижский суд изъял у Дурова паспорта на время следствия.