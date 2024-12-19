Бывшие неформалы из Приморского края рассказали, как отказались от субкультуры

День Эмо отмечают 19 декабря. Корреспондент пообщался с жителями Приморского края, которые в юные годы считали себя представителями данной субкультуры, сообщило vostokmedia.com.

Все собеседники «Восток-Медиа» во взрослой жизни перестали следовать традициям субкультуры. В своем увлечении в юном возрасте они не видят ничего страшного. Имена героев изменены по их просьбе.

Так, 34-летний Александр работает в силовых структурах. У него есть семья. Мужчина вспомнил, что в 2007 году у него были длинные черные волосы, а каждый наряд гардероба отличался своей провокационностью. Собеседник признался, что в юности ему нравилось отличаться от остальных ребят и хотелось быть крутым.

«Мой внешний вид дорого мне обходился. Гопота караулила почти каждую неделю», — вспомнил Александр.

Виктория призналась, что в подростковом возрасте потеряла много друзей из-за увлечения субкультурой. Девушке скоро исполнится 30 лет. Она живет в маленьком городе, где не всегда легко приживается что-то новое. Символично, что увлечение неформальной культурой помогло найти много других друзей, с которыми Виктория поддерживает связь до сих пор.

Одну супружескую пару воссоединило именно желание быть неформалами. Молодые люди познакомились в 8-м классе. Супруги воспитывают ребенка и никак не похожи на неформалов. Мария вспомнила, что уже в старших классах пара начала меняться.

«Муж состриг волосы, я стала обувать каблуки. Мы просто стали взрослыми и проживали яркую студенческую жизнь. Теперь мы семья, тусовки сменились спортом и здоровым питанием, вместо клубов посещаем парки с ребенком. Эмо — это этап подростковой жизни, не больше», — считает Мария.

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