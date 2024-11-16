Состояние кота Лучика, которого украли дети-квадроберы, улучшилось

Рыжий кот по кличке Лучик, которого из московского зооуголка накануне украли девочки-неформалки, активно поправляет здоровье в ветеринарной клинике и выбирает новых хозяев, сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, во время поисков Лучик стал настоящим интернет-героем, и теперь предложений по его устройству в хорошие руки поступает очень много.

Как отметили волонтеры, усатый в настоящее время проходит восстановление. Ветеринары уже взяли у него необходимые анализы, так как после нескольких дней скитаний кот немного приболел и подкашливает.

Отмечается, что Лучик очень дружелюбен к людям. В приюте у волонтеров чувствует себя уютно — лежит на диване.

15 ноября волонтеры нашли похищенного подростками кота Лучика на одной из парковок Москвы. Из-за стресса животное похудело.

14 ноября две девочки украли из московского зооуголка Лучика и отправились в неизвестном направлении. В похитительницах узнали двух школьниц 10 и 12 лет, которые одевались в вызывающие наряды и красили волосы. Также подростки увлекались популярным движением квадроберов.

Девочек искали родители и полиция. Через два дня детей живыми нашли в Алуште. Как рассказали подростки, кот Лучик убежал от них еще до приезда в Крым.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове подростки открыли стрельбу из окна.