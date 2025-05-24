Бывший президент Украины подал в суд на секретаря СНБО Украины

Бывший украинский президент Петр Порошенко* подал в суд на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, сообщило РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Прямой».

По данным украинского телеканала, Порошенко* считает нарушением тот факт, что Литвиненко внес изменения в указ о санкциях против бывшего президента. Информацией поделился адвокат бывшего главы государства Станислав Кунянский. По информации юриста, поводом для иска стало незаконное внесение изменений в указ украинского президента Владимира Зеленского о применении санкций в отношении Порошенко*, в частности исправления ошибки в идентификационном коде экс-президента. По данным адвоката, члены СНБО не проводили голосование. Действия Литвиненко истец считает неправомерными и единоличными.

Согласно данным источников издания «Украинская правда», санкции против Порошенко* ввели в рамках уголовного дела. Предполагается, что бывший президент разрешал украинским компаниям закупать уголь, добытый на территории новых регионах РФ. Бывший глава мог сотрудничать с Россией в рамках ведения своего бизнеса. Сотрудники правоохранительных органов допускают, что он имел отношение к созданию «Партии регионов».

Бывший президент принимал участие в предвыборной гонке, когда занимал должность главы страны. Тогда победу одержал Зеленский, который обещал в короткие сроки разрешить конфликт с Донбассом.

Ранее сообщалось, что суд Украины закрыл дело о разделе имущества между Порошенко* и его женой Мариной.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму