Суд Украины закрыл дело о разделе имущества между Порошенко* и его женой Мариной

Суд в Украине прекратил разбирательство по вопросу о разделе имущества между бывшим главой государства Петром Порошенко и его супругой Мариной Порошенко. Причиной стало отсутствие предмета спора, о чем передает Телеграм —канал «Политика Страны».

Ранее стало известно, что супруга Петра Порошенко подала иск с целью защитить имущество своего мужа от санкций, введённых президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Крыжопольский районный суд Винницкой области 16 мая принял решение о закрытии производства по делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко о разделе имущества супругов», — говорится в сообщении.

В то же время адвокаты Петра Порошенко заявляют, что решение суда можно обжаловать.

Представители окружения бывшего президента Украины высказались по поводу сообщений об иске, поданном супругой бизнесмена с целью раздела имущества. Они охарактеризовали эти сообщения как продолжение кампании по дискредитации, которая ведётся на самом низком моральном уровне.

* — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму