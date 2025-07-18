Бывший военный США рассказывает о жизни в РФ с супругой и сыном
Inkazan: американец прошелся по улицам Татарстана и рассказал о жизни в РФ
Фото: [pxhere.com]
Автор YouTube-канала American Sputnik делится с аудиторией рассказами о жизни в России, сообщил inkazan.ru.
По информации издания, бывший американский военный выкладывает видео с георгиевской лентой на одежде и в футболке с изображением флага РФ. Редакция просмотрела видео, чтобы узнать больше о жизни мужчины. Он живет в Татарстане с супругой-россиянкой. Недавно молодые люди стали родителями. Молодой человек нередко снимает видео во время прогулок по улицам республики.
По данным издания, в видео американец рассказывает о России, о роли СССР в Великой Отечественной войне, о правилах переезда в РФ. Молодой человек снимал видео, когда знакомился с родными супруги: посетил русскую баню, пожарил шашлыки и пообщался с бабушкой-ветераном. Родственники помогают американцу адаптироваться.
По информации издания, у молодого человека большие планы — работать в РФ преподавателем английского языка, открыть собственный бренд одежды, узнать больше о православной вере и стать многодетным отцом. Некоторые пользователи положительно оценивают желание американца рассказывать о российской истории, культуре и жителях.
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