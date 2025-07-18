Путин подписал указ об изменении порядка проверки отказавшихся от гражданства Украины

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ужесточающий процедуру проверки россиян, заявивших об отказе от украинского гражданства. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит существенные изменения в действующий порядок.

Согласно новым правилам, принятие решений о проверке теперь возложено на руководителей или их заместителей в территориальных органах власти. При этом все заключения должны получить одобрение либо у заместителя начальника миграционной службы МВД, либо у руководителя регионального подразделения по миграционным вопросам.

Изменения, действующие с июля 2023 года, четко регламентируют, что российские граждане, отказавшиеся от украинского паспорта, не имеют права его получать или использовать, за исключением случаев официального оформления выхода из гражданства.

Нарушение этого правила влечет серьезные последствия — заявление о выходе из гражданства Украины будет аннулировано, а сам человек по-прежнему будет считаться гражданином этой страны. В такой ситуации повторная подача заявления возможна лишь по истечении десятилетнего срока.

Эти меры призваны усилить контроль над лицами, сохраняющими связи с Украиной, и минимизировать возможные злоупотребления. Особую актуальность нововведения приобретают в условиях нынешней международной обстановки и ужесточения миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что жители Донбасса и Новороссии сохранят гражданство после поправок Государственной думы РФ.