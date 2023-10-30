CBS News: Президент Зурабишвили рассказала, как США могут обезопасить Грузию от РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CBS News рассказала, что страна нуждается в поддержке США в противостоянии с РФ.

Президент Грузии опасается, что президент России Владимир Путин может решить объявить какую-либо операцию, чтобы защитить русских людей на территории Грузии. Именно такой посыл российский лидер послал всему миру, когда объявил о начале СВО. На территории Грузии также проживают русские.

«Очень нервирует, когда в твоей собственной стране есть люди, которые говорят на языке врага. И которые верят, что они дома», - отметила президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии рассказала, что хотела бы запретить русским людям пересекать границу и проживать на данной территории, но таких полномочий у нее нет.

Президент Грузии рассказала, что спасти страну могут в США. Правительство должно на высшем уровне заявить, что поддерживает идею Грузии вступить в ЕС. Если страна по каким-либо причинам не станет членом альянса, это будет значить, что президент России одержал победу, считает Саломе Зурабишвили. Спикер уверена, что Запад поддержит Грузию, но пока она не получила реальной уверенности в этом.

« Я занимаю пост президента уже пять лет. И мне не удалось провести какую-либо встречу на моем уровне, которая была бы с президентом или вице-президентом, даже посредством телефонного звонка.-- Я понимаю, что есть более неотложные вопросы. Но я думаю, что необходимо еще некоторое общественное признание», - отметила президент Грузии Саломе Зурабишвили

Несмотря на радикальные заявления президента, премьер-министр Ираклий Гарибашвили занимает другую позицию. Он инициировал подачу заявки на вступление в ЕС в 2022 году, но не обрывает контакты с РФ. Так, после пятилетней паузы снова были возобновлены авиасообщения между столицами Грузии и России.