Не называйте код из СМС: новая уловка мошенников с перерасчетом пенсии и доступом к «Госуслугам»

Очередную схему обмана раскрыл сенатор Артем Шейкин — о ней он рассказал РИА Новости. Аферисты убеждают граждан передать им доступ к аккаунту на «Госуслугах», ссылаясь на запись в Социальный фонд. Поводом якобы служит перерасчет пенсии из-за неучтенного стажа.

«Звонящий представляется сотрудником Социального фонда и обещает прибавку к пенсии из-за якобы неучтенного стажа. Человеку предлагают записаться на прием, а для подтверждения мошенник просит продиктовать код из смс, который в действительности нужен для входа на "Госуслуги"», — пояснил Шейкин.

По словам парламентария, прием мошенников в первую очередь работает потому, что денег у потенциальной жертвы никто не требует. Вместо перевода человеку предлагают посетить официальное учреждение — и это усыпляет бдительность.

«Захват учетной записи создает риск доступа к персональным сведениям и документам, которые затем могут использоваться для дальнейшего обмана. При просьбе назвать одноразовый код или пароль следует прекратить разговор», — добавил сенатор.

Шейкин объяснил, как действовать, если код уже попал в руки мошенников. В первую очередь нужно сразу поменять пароль от учетной записи. Затем — закрыть все посторонние сеансы. Если войти в личный кабинет не выходит, следует обратиться в МФЦ, где восстановят доступ.

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