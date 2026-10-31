Попытка скрыться от ДПС обернулась для автомобилиста госпитализацией

В Красноярске водитель Mazda попытался убежать от сотрудников ДПС, но во время побега упал с трехметровой высоты. Мужчина получил травмы, после оформления необходимых документов его доставили в больницу, сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошел ночью. Инспекторы заметили автомобиль, водитель которого превысил скорость. На требование остановиться он сначала не отреагировал, однако затем все же припарковался и попытался скрыться пешком.

Во время побега 30-летний мужчина, предположительно находившийся в состоянии опьянения, не заметил обрыв и сорвался вниз. Позже выяснилось, что у него не было водительского удостоверения.

За нарушение водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей.

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