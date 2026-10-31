Атака по городу и селам: в Ростовской области сбили десятки БПЛА, есть повреждения

Губернатор Слюсарь: над Ростовской областью уничтожили более 90 БПЛА 31 октября

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Ночь на 31 октября выдалась напряженной для Ростовской области: регион подвергся воздушной атаке, которую пришлось отражать силам противовоздушной обороны. Как сообщил в канале на платформе «Макс» губернатор региона Юрий Слюсарь, в ходе боевой работы было уничтожено более 90 беспилотных летательных аппаратов.

По информации губернатора, дроны сбивали сразу в нескольких точках региона. Основной удар пришелся на город Каменск-Шахтинский, а также на четыре района области — Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Каменский. Таким образом, атака носила распределенный характер и охватила как городскую территорию, так и сельские районы.

Не обошлось без повреждений, о которых проинформировал глава региона. В результате падения обломков одного из сбитых дронов пострадало частное домовладение: повреждены крыша, остекление и хозяйственная постройка. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Как уточнил в сообщении губернатор, информация будет дополняться — не исключено, что список поврежденных объектов еще расширится. Пока же главный итог ночи: атака отражена, жертв нет, а масштаб ущерба предстоит уточнить.

Ранее сообщалось, что Латвия стала плацдармом для боевых дронов еще в 2020 году.

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