Финансовое мошенничество и персональные данные: в Химках прошел семинар о киберграмотности

В химкинской школе «Флагман» в пятницу, 30 октября, собрались педагоги и школьники Подмосковья. Для них провели региональный семинар «Киберграмотность в образовательном процессе: финансовые риски и защита персональных данных» и просветительскую сессию, сообщили в администрации городского округа.

Подготовкой занимались сразу несколько структур — отдел финансовой грамотности Центра развития образования КУРО, Управление по образованию администрации Химок и межмуниципальная методическая служба.

Разговор шел о том, как противостоять финансовым мошенникам, уберечь персональные данные, соблюдать цифровую гигиену и развивать у школьников критическое мышление. Свои доклады представили специалисты Главного управления региональной безопасности Московской области, Банка России, Росфинмониторинга и Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России по Московской области.

Открыла встречу заместитель начальника Управления по образованию администрации Химок Оксана Кляпка.

«Грамотное поведение в сложных финансовых и информационных ситуациях — это элемент функциональной грамотности, который логично встраивается в воспитательную и предметную работу. Сегодня разберем, как системно внедрить эти элементы в работу и донести до тех, кому они особенно нужны», — отметила Оксана Кляпка.

Педагоги и школьники получили конкретные инструменты: как защищать личные данные, распознавать киберугрозы и не допускать вовлечения подростков в незаконные финансовые практики.

«Сегодня вопросы финансовой и цифровой безопасности приобретают особую актуальность. Наша задача — не только дать школьникам необходимые знания, но и научить их применять эти навыки на практике: распознавать мошеннические схемы, защищать персональные данные и ответственно вести себя в цифровой среде», — подчеркнула начальник Управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Учителям эти знания помогут выстроить системную профилактику, а ученикам — трезво оценивать финансовые предложения и принимать обдуманные решения в сети.

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