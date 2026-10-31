«Знаки будут»: Ольга Бузова рассказала о неожиданных последствиях съемок в Китае

По данным издания, работа над проектом идет в Китае, и график у Бузовой насыщенный: в течение одного дня ей случается переодеваться не один раз. Наряды ведущей нередко открывают декольте, в то время как съемочная группа утепляется куртками. Регион отличается высокой солнечной активностью, а многочасовые съемки на улице сделали свое дело — кожа пострадала.

По информации издания, уже в номере певица сделала селфи и опубликовала его в своих соцсетях. На кадрах видно покраснение, а сама Бузова оттянула майку, демонстрируя масштаб пятна.

«Я никому не скажу, что у меня в хлам сгорела шея с одной стороны, но знаки будут», — призналась она.

По данным издания, годом ранее «Сокровища императора» впервые открыли свои двери для журналистов крупнейших российских СМИ, прилетевших в Китай. Представители прессы прошли испытания, после чего ту же дистанцию преодолели звездные команды. Первым победителем этого состязания стала пара из Москвы и Екатеринбурга.

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