Синоптики представили прогноз погоды на ноябрь для Москвы: ожидается, что температурные показатели и объем осадков будут соответствовать многолетним климатическим стандартам. Об этом агентству РИА Новости рассказал Александр Голубев, возглавляющий отдел краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России.

«Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, ноябрь 2026 года в Москве ожидается близким к климатической норме. Среднемесячная температура воздуха прогнозируется около нормы или чуть выше», — рассказал синоптик.

По данным эксперта, устоявшаяся климатическая норма для столичного региона в ноябре фиксируется на отметке примерно в минус 0,5 градуса. Исходя из этого, усредненный температурный показатель по итогам месяца может балансировать вблизи нулевой отметки — то есть не исключено, что большую часть времени температура будет колебаться между легким минусом и небольшим плюсом.

«А по осадкам также ожидается норма — примерно 50 миллиметров за месяц», — сообщил Голубев.

Что касается осадков, то первый снег в Москве, вероятно, стоит ждать не раньше третьей декады месяца, считает эксперт. При этом специалист не дает гарантий, что снежный покров успеет закрепиться и продержаться до конца ноября: из‑за неустойчивого температурного фона он может то появляться, то таять.

Ранее сообщалось, что октябрь оказался теплее климатической нормы на большей части России.