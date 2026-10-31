Октябрь притворяется сентябрем: синоптик рассказал о погоде в Подмосковье 31 октября

В Подмосковье в субботу, 31 октября, обойдется без осадков, а воздух прогреется до +13°. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, регион останется под влиянием западной периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, дождей не будет. Температурный фон превысит норму на 5-6 градусов. В районах области термометры покажут от +8 до +13°. Ветер северо-восточный, слабый — 1-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 757 мм рт. ст., что выше нормы.

«В воскресенье без осадков, ночью 0…-2°, днем +9…+11°», — рассказал эксперт.

Ранее синоптик Голубев рассказал, что ноябрь в Москве ожидается в пределах климатической нормы.