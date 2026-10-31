Ветеринар объяснил, чем опасно окрашивание шерсти собак

Окрашивание шерсти собак в яркие цвета становится все популярнее: владельцы меняют оттенок всего шерстяного покрова, выделяют цветом уши и хвосты или наносят на них рисунки. Однако такие процедуры могут навредить животным, если использовать неподходящие средства или игнорировать их состояние. Об этом « Газете.Ru » рассказал доктор ветеринарных наук, профессор Российского биотехнологического университета Андрей Руденко.

По словам специалиста, основная опасность связана с составом красителя. Краски для человеческих волос не предназначены для животных и могут вызывать раздражение кожи, контактный дерматит и другие нежелательные реакции. Особенно опасно, если средство попадет в глаза, нос или рот собаки.

Кроме того, питомцы вылизывают шерсть, поэтому нанесенный состав может попасть в пищеварительную систему. Даже обозначение «натуральный» на упаковке не гарантирует, что средство безопасно для конкретного животного.

Еще один фактор риска — стресс. Во время окрашивания собаке приходится переносить мытье, нанесение и выдерживание состава, а также сушку. Если питомец дрожит, тяжело дышит, прижимает уши или пытается уйти, процедуру следует прекратить, подчеркнул ветеринар.

При этом не любое окрашивание обязательно причиняет вред. Существуют специальные красители для животных, однако и при их использовании необходимо учитывать состояние кожи, склонность к аллергии и индивидуальные особенности собаки. При кожных заболеваниях от процедуры лучше отказаться и обратиться за консультацией к ветеринарному врачу.

Руденко также предостерег от использования неизвестных составов и обычных красок для волос. Нельзя наносить краситель рядом с глазами, носом и ртом, а также на поврежденную или раздраженную кожу.

По мнению специалиста, главное при подобных процедурах — не внешний вид питомца, а его безопасность и комфорт. Окрашивание допустимо рассматривать только в том случае, если оно не причиняет собаке вреда и не вызывает сильного стресса.

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