Польские активисты осудили действия полиции во время инцидента с Навроцким

Президент Польши Кароль Навроцкий по-прежнему находится в здании Конституционного трибунала. Участники протеста постепенно расходятся, однако сотрудники полиции продолжают дежурить возле учреждения, чтобы при необходимости вмешаться и не допустить столкновений. Об этом сообщил журналист РЕН ТВ Данил Корниенко.

Инцидент с главой государства прокомментировал польский активист Адриан Ковалью. Он раскритиковал действия правоохранителей, которые не сразу пропустили Навроцкого к зданию трибунала. По мнению Ковалью, полиция тем самым нарушила права президента.

Активист напомнил, что, согласно Конституции Польши, президент выступает гарантом соблюдения основного закона. Он заявил, что правоохранители должны учитывать этот статус при исполнении своих обязанностей.

Другой участник акции призвал не допустить повторения прежних конфликтов и выразил надежду, что разногласия удастся урегулировать путем переговоров. По его словам, ситуация не должна завершиться новым противостоянием у здания трибунала.

Ранее Навроцкому попытались преградить путь в Конституционный суд Польши.