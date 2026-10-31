Сафонов снова пропустил за ПСЖ, но это не помешало разгрому «Гавра»

Whoscored поставил Сафонову пятую оценку в ПСЖ после разгрома «Гавра»

Культура и спорт

Фото: [ФК ПСЖ]

В очередном матче чемпионата Франции ПСЖ на выезде разгромил «Гавр» со счетом 5:1. Российский голкипер парижского клуба Матвей Сафонов вновь вышел в стартовом составе.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте. Таким образом, Сафонов не смог увеличить число своих сухих матчей в сезоне. Пока их всего два — в 14 играх во всех турнирах. ПСЖ еще до перерыва вышел вперед, а во втором тайме забил еще три мяча.

Статистический портал Whoscored оценил игру Сафонова в 7,3 балла. Это пятая оценка в команде. Российский голкипер выполнил 88% точных передач и совершил четыре сэйва. Героем матча стал латераль ПСЖ Ашраф Хакими, оформивший хет-трик и сделавший два ассиста. За эти достижения он получил от портала полновесную десятку.

Матвей Сафонов провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах в нынешнем сезоне. Россиянин пропустил 17 мячей.

Ранее в голосовании за приз Льва Яшина лучшему вратарю мира Сафонов занял четвертое место.  

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