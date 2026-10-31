Дроны в горах: эксперт назвал стоимость поиска альпинистки Наговициной

Поиски тела россиянки Натальи Наговициной, погибшей в киргизских горах, с помощью беспилотников обойдутся ориентировочно в $1-1,5 тыс. за сутки. Такую цифру РИА Новости привел Артем Эйкстер, соучредитель компании, управляющей высотными дронами.

По данным издания, травму ноги Наговицина получила 12 августа 2025 года, спускаясь с пика Победы. Эта вершина Тянь-Шаня поднимается примерно на 7,2 тыс. метров. Другие альпинисты неоднократно пытались вызволить женщину, но непогода всякий раз мешала, а один из спасателей при этом погиб. 27 августа 2025-го альпинистку объявили пропавшей без вести.

По информации издания, на последних кадрах с дрона Наговицина запечатлена живой возле наполовину разорванной палатки. Место — под скалой Птица на гребне, который ведет к вершине. Доподлинно неизвестно, находится ли тело там по сей день.

По оценке альпинистов, точка сравнительно защищена от ветра. Если палатка стояла надежно, она вполне могла уцелеть. Однако гарантий нет: на гребне случаются порывы такой силы, что срывают даже крепко закрепленные тенты. Кроме того, не исключено, что женщина оставалась внутри, а могла и попытаться спастись своими силами — тогда отыскать ее будет почти невозможно.

Альпинист Дмитрий Греков ранее пояснил РИА Новости: вывезти тело силами спасателей практически нереально. Препятствие не только в высоте, но и в исключительно сложном рельефе. Неподалеку от предполагаемого места лежат тела других покорителей вершины, и ни одна попытка эвакуировать их с гребня не удалась. К тому же подобные операции смертельно опасны для самих участников.

«День работ команды на поисковых работах обычно стоит примерно $1-1,5 тыс.», — заявил собеседник агентства.

Специалист по БПЛА Эйкстер сомневается и в варианте с дроном. На такой высоте разреженный воздух резко снижает грузоподъемность аппаратов, и даже самые мощные модели вряд ли поднимут тело.

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