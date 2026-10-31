Гидроизоляция, входные группы и инженерные сети: ход капремонта ДК «Родина» в Химках оценили депутаты и жители

Капитальный ремонт Дворца культуры «Родина» в Химках 30 октября идет в соответствии с графиком. Бригады занимаются гидроизоляцией фундамента и установкой входных групп, одновременно завершая монтаж систем водоснабжения, отопления и канализации. Следующий этап — чистовая отделка помещений, сообщили в администрации городского округа.

Насколько работы продвинулись и укладываются ли строители в сроки, проверили депутаты Совета депутатов Валентин Герасимов, Инна Монастырская и Ольга Игнатьева. Вместе с ними на объекте побывали активные жители округа и представители администрации.

Ремонт предполагает полную замену инженерных сетей, полов и потолков, окон и дверей. Обновят также мебель и приведут в порядок прилегающую территорию. Уже сейчас здание смотрится современнее: фасад и кровля готовы.

ДК «Родина» — одна из главных культурных площадок Химок. До ремонта здесь занимались 1300 горожан разного возраста, работали 56 творческих коллективов, девять из которых носят почетные звания «Народный» и «Образцовый». Дворец регулярно принимал городские, областные и всероссийские мероприятия: фестивали искусств, конкурсы, спектакли, концерты и выставки.

Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Средства выделены из бюджета в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что в Химках поставили на кадастр новый дом в ЖК «Новый Зеленоград».