Врач назвала одним из главных мифов необходимость выведения шлаков

Представление о том, что организм необходимо периодически очищать от «шлаков и токсинов» с помощью специальных средств, не имеет научного подтверждения. У здорового человека эту функцию постоянно выполняют внутренние органы. Об этом ТАСС сообщила врач по медицинской профилактике, эксперт Народного фронта Татьяна Григорьева.

По словам специалиста, печень, почки, легкие и кожа самостоятельно участвуют в выведении продуктов обмена веществ. Поэтому специальные соки, чаи, клизмы и биологически активные добавки не требуются для дополнительной «детоксикации».

Григорьева объяснила, что популярность подобных практик связана в том числе с психологическими особенностями людей. Идея детокса создает ощущение контроля над здоровьем и обещает быстро исправить последствия переедания, курения или употребления алкоголя. Человек может рассчитывать, что за несколько дней специальной программы организм вернется в прежнее состояние.

Еще одной причиной врач назвала маркетинг. Индустрия оздоровительных услуг получает значительную прибыль от продажи детокс-продуктов. При этом использование псевдомедицинских терминов делает рекламные обещания убедительными для людей без специального образования.

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