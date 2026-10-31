Тайна без завещания: мать Сергея Соседова рассказала, кому достанется дача критика в Подмосковье

Мать Сергея Соседова рассказала о судьбе имущества музыкального критика

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Фото: [скриншот видео]

Сергей Соседов ушел из жизни, не успев оформить завещание. Мать музыкального критика, Антонина Петровна, в разговоре с aif.ru пояснила: имущество сына распределилось между ближайшими родственниками в соответствии с законом. Таким образом, распорядиться активами по собственной воле критик не успел — наследство пошло по стандартной процедуре.

Что случилось в Нерюнгри

По информации издания, трагедия разыгралась в Якутии. В Нерюнгри Соседов приехал председательствовать в жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». В гостинице он оступился на лестнице, ударился головой и потерял сознание. Врачи спасти его не смогли — смертельными оказались перелом основания черепа и кровоизлияние. Критик скончался 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет, а полиция признала случившееся несчастным случаем.

Что известно об имуществе

По информации издания, среди активов Соседова числилась дача в подмосковной деревне Митяево. Это скромный деревянный дом на участке в восемь соток, без центрального водопровода и канализации. Аналогичные объекты в этой местности оценивают минимум в ₽1,7 млн.

«Сергей никому ничего не завещал. Просто сейчас это по закону переходит к нам. Мне, сыну старшему Владимиру», — пояснила Антонина Петровна.

Что говорит мать критика

По признанию Антонины Петровны, участок расположен слишком далеко, и физических сил добираться туда у нее больше нет. Именно поэтому вопрос о дальнейшей судьбе дачи остается открытым — родственникам предстоит решить, что делать с наследием.

«На этой даче ничего такого, чему можно позавидовать, нет. Я туда раньше ездила, а сейчас уже не могу из-за здоровья, да и далеко это. Володя будет заниматься, брат Сережи», — заключила Антонина Петровна.

Ранее сообщалось, что мать Сергея Соседова засомневалась в версии об убийстве сына.

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