Частные британские компании игнорируют санкции против России

В строительной компании Hill & Smith официально отрицают сотрудничество с российскими фирмами, но отчеты доказывают обратное. В рамках проекта «Арктик СПГ 2» отечественные компании приобретают опоры для крепления труб у индийской дочерней компании Hill & Smith. Таким образом все это время фирмы не прекращали контактировать.

Ранее был обнародован факт отгрузки российской нефти в порту Испании, поэтому периодически возникают большие скандалы из-за нарушений санкций. «Арктик СПГ 2» - это проект, который реализует компания «Новатэк». Фирма специализируется на добыче природного газа и производстве сжиженного. Несмотря на то, что есть компании, которые продолжают сотрудничество, используя дочерние отделения, есть те, кто отказывается от совместной реализации проекта. Так, французская компания Technip Energies вышла из проекта «Арктик СПГ 2».