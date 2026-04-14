Свыше 13 тыс. девятиклассников Подмосковья приняли участие в тренировочном мероприятии по информатике

Московская область готовится к изменениям в системе аттестации школьников. С этого года экзамен по информатике для девятиклассников переходит в новый формат — КОГЭ, который будет проводиться полностью на компьютерах. Такой подход призван сделать оценку знаний более объективной, сократить административные издержки и временные затраты на обработку результатов, а также заметно снизить бумажную нагрузку на пункты проведения экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Важным шагом на пути к внедрению новшества стало всероссийское тренировочное мероприятие, прошедшее 14 апреля 2026 года. Подмосковье активно включилось в эту масштабную проверку готовности: более 13 тыс. девятиклассников смогли на практике познакомиться с будущим экзаменом. Испытание организовали на базе 435 пунктов проведения, что позволило охватить большое количество школ и территорий региона.

Тренировочный экзамен был выстроен так, чтобы максимально повторить реальные условия предстоящего испытания. Учащиеся прошли все этапы, начиная с организованного входа в пункт проведения экзамена и инструктажа в аудитории. Затем ребята приступили к выполнению заданий за компьютером — именно так будет выглядеть настоящий экзамен. Такой подход дал школьникам возможность не просто увидеть новый формат, но и прочувствовать его изнутри: привыкнуть к интерфейсу, оценить временные рамки и понять логику построения заданий.

Для школ и организаторов мероприятие тоже оказалось крайне полезным. Оно позволило проверить техническую оснащенность пунктов проведения, отладить взаимодействие специалистов, выявить возможные узкие места в организации процесса и заранее устранить недочеты. Это особенно важно, учитывая, что компьютерный формат требует стабильной работы оборудования, надежного программного обеспечения и четкой координации всех участников.

Опыт, полученный в ходе тренировки, поможет сделать настоящий экзамен более гладким и комфортным как для учеников, так и для педагогов. Ребята, уже прошедшие репетицию, будут чувствовать себя увереннее в день испытания, а учителя и администраторы смогут опираться на отработанные алгоритмы действий.

