«Это перебор»: разведутся ли Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков после жарких танцев певца с поклонницей

Жаркие танцы Алексея Чумакова с поклонницей захейтили в Сети. На одном из выступлений певец устроил странные игрища, которые возмутили подписчиков в соцсетях. Это не первый скандал, в который попадает муж Юлии Ковальчук. Ранее вокруг пары ходили слухи, что певец изменяет свой супруге. Клинический психолог Илья Ахмедов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», разведутся ли когда-нибудь Ковальчук и Чумакова на фоне происходящего или это взаимовыгодный брак.

По его словам, с психологической точки зрения подобные ситуации нельзя корректно разбирать в формате «разведутся или не разведутся» или делать выводы о реальных изменах без фактов. Это всегда остается внутри отношений конкретной пары, а внешние наблюдатели видят лишь фрагменты.

«Важно другое: в публичных обсуждениях часто смешиваются личные границы, нормы поведения в паре и специфика профессии. Например, для одних пар флирт или сценическое взаимодействие с поклонниками может быть частью допустимого поведения, для других — нарушением границ. Здесь нет универсальной нормы, есть только договоренности внутри пары. То, что со стороны выглядит как „перебор“, может либо действительно вызывать напряжение и конфликты, либо восприниматься как рабочий момент, если партнеры это заранее обсудили и приняли», — сказал он.

Также стоит учитывать эффект социальных сетей: аудитория склонна усиливать драму, приписывать мотивы («взаимовыгодный брак», «кто-то терпит», «кто-то изменяет»), хотя в реальности устойчивость отношений обычно определяется не отдельными эпизодами, а тем, как партнеры умеют договариваться, справляться с конфликтами и уважать границы друг друга, объяснил специалист.

«В долгосрочной перспективе пары чаще расстаются не из-за единичных „скандальных“ ситуаций, а из-за накопленного недоверия, неудовлетворенности и отсутствия диалога. Поэтому корректнее говорить так: подобные эпизоды могут быть триггером напряжения, но судьбу отношений определяет не реакция публики, а внутренняя динамика самой пары», — заключил Ахмедов.

