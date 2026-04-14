Народная программа: новые учреждения здравоохранения появятся в трех округах Подмосковья

В Подмосковье в рамках Народной программы «Единой России» построят новые учреждения здравоохранения — в Богородском округе, Домодедово и Ступино.

Так, в Богородском округе 1 июня откроется поликлиника на 500 посещений в смену. Здесь уже завершились строительные работы, продолжается установка оборудования.

«Здесь будут представлены все основные профили амбулаторно-поликлинической помощи. Помимо этого, откроется онкологический центр, центр для диспансеризации участников СВО и дневной стационар. Новое учреждение будет обслуживать почти 50 тысяч жителей Богородского округа», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Владимир Хватов.

В Ступино к осени построят станцию скорой помощи на пять бригад. Она будет обслуживать жителей Михнево. На территории практически завершилось строительство двухэтажного здания площадью около 2 тыс. кв. м.

«Раньше жителям северной части округа приходилось подолгу ждать приезда бригады. Чтобы ускорить решение проблемы, мы включили объект в народную программу «Единой России». Регулярно проводили проверку, подрядчик уже устраняет выявленные недочеты. Сейчас идет благоустройство, основная часть работ выполнена», - сообщил депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

Еще подстанция скорой помощи на три бригады врачей заработает к концу года в селе Поречье в Можайске. Также, в округе реконструируют хирургический корпус больницы. Ввести его в эксплуатацию планируется в феврале 2027 года.

Помимо этого, новая поликлиника со стоматологией, детским фильтр-боксом и станцией скорой помощи откроется в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедово. Учреждение рассчитано на более чем 200 посещений в смену.

В Подмосковье в рамках Народной программы за пять лет построили около 60 объектов здравоохранения и привлекли порядка 57 тысяч новых медицинских специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел строящуюся поликлинику в ЖК «Томилино Парк».