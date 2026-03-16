Философы против Чебурашки: ушастик неожиданно стал героем идеологических споров

Самый кассовый персонаж российского кино неожиданно для себя оказался в центре идеологических баталий. Чебурашка теперь стал темой для разговоров о национальной идентичности и культурном коде. Об этом сообщает «РБК».

Известный философ Александр Дугин в своем телеграм-канале призвал соотечественников опомниться и обратил внимание на символическую нагрузку персонажа. По его мнению, фигура ушастого зверька вместе с Крокодилом Геной, которого философ назвал представителем иной географической стихии, не самым лучшим образом повлияла на умы советских людей. Дугин считает, что увлечение такими персонажами стало одним из симптомов упадка эпохи 1970-1980-х.

Глава комитета по бюджету Андрей Макаров обратил внимание на происхождение героя — раз Чебурашка приехал в ящике с апельсинами, значит, прибыл он из Израиля. На это генконсул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор с юмором заметил, что проверить национальность можно было бы, только убедившись в наличии обрезания и отсутствии интереса к свинине.

Впрочем, в профессиональном сообществе к персонажу отнеслись без подозрений, а образ ушастого, не смотря на дискуссию, остается позитивным для российского общества.

