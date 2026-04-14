Подмосковье удерживает лидерство в кондитерской отрасли России

Московская область уверенно сохраняет лидирующие позиции в кондитерской отрасли страны. По итогам первых двух месяцев года объем производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения достиг около 5,5 тыс. тонн. Эти показатели позволяют региону занимать первое место в России в данной категории. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Значимость Подмосковья в масштабах страны трудно переоценить: на долю области приходится более 42% объема производства кондитерских изделий в Центральном федеральном округе и около 12% от общероссийского показателя. Такой результат — итог слаженной работы региональной промышленности и продуманной политики поддержки агропромышленного комплекса.

В Московской области успешно функционируют свыше тысячи предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Они не просто перерабатывают сельскохозяйственное сырье, но и создают продукцию с высокой добавленной стоимостью, укрепляя экономику региона и обеспечивая потребителей качественными товарами.

Успехи кондитерской отрасли Подмосковья — это не только цифры и доли рынка, но и вклад в гастрономическую культуру России. Сочетание традиций, инноваций и внимания к запросам потребителей позволяет региону сохранять лидирующие позиции и задавать тон в развитии кондитерского производства страны.

