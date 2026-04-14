Не стало звезды «Супермена» Валери Перрайн: актрисе было 82 года

Американская актриса и модель Валери Перрайн, известная по роли в фильме «Супермен», скончалась в возрасте 82 лет, сообщает Super.ru со ссылкой на издание PEOPLE. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Перрайн страдала от болезни Паркинсона. Ее диагностировали у актрисы в 2015 году. Среди факторов, повлиявших на уход актрисы, также упоминается деменция.

Валери начала свою карьеру в 1968 году как танцовщица в Лас-Вегасе. В 1972 году вышел первый фильм с ее участием — «Бойня номер пять». Среди других известных работ актрисы — «Последний американский герой», «Ленни», а также роль в культовом «Супермене».

Перрайн снималась и в других лентах, оставив заметный след в киноиндустрии. Актриса ушла из жизни спустя почти десять лет после того, как ей поставили тяжелый диагноз. Коллеги и поклонники выразили соболезнования ее родным и близким.

Ранее стало известно о смерти молдавского актера Георге Урски, сыгравшего в фильме «Гнев».