Суд и пустые краны: озвучена сумма задолженности, после которой придут отключать воду

Российских потребителей предупредили об ужесточении мер за неуплату коммунальных услуг. При накоплении долга, превышающего сумму двухмесячных платежей, поставщики ресурсов имеют право полностью прекратить подачу электричества, газа и горячей воды. Об этом рассказала экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова в беседе с RT .

Порядок начисления штрафов и сроки просрочки

Арбитражный управляющий Ольга Епифанова разъяснила механизм воздействия на должников в сфере ЖКХ. Санкции начинают применяться поэтапно: с 31-го дня задержки платежа начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка. Если оплата не поступает более 90 дней, штраф возрастает до 1/130 ставки за каждые сутки. Ключевым порогом для ограничения ресурсов является задолженность, равная двум средним месячным нормативам. В этом случае компания-поставщик получает законное право лишить потребителя базовых удобств до полного погашения обязательств.

Правила уведомления и судебные перспективы

Процедура отключения строго регламентирована законодательством. Прежде чем перекрыть ресурсы, управляющая организация обязана направить жильцу письменное предупреждение не позднее чем за 20 дней до планируемых работ. Эксперт уточнила, что полностью прекратить подачу могут для электроэнергии, газа и горячего водоснабжения. В отношении холодного водоснабжения и отопления возможны лишь меры по ограничению объема потребления. Если сумма невыплаченных средств превышает 20 тысяч рублей или платежи отсутствуют более трех месяцев, дело обычно передается в судебные инстанции для принудительного взыскания.