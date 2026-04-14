Билеты за полцены: кому положены скидки на самолеты и поезда

Отправляясь летом на отдых, россияне могут сэкономить до 70% на покупке билетов на самолет или поезд. Подробнее о скидках на дорогу интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист компании Право-Сити Матвей Елисеев.

Скидки на авиаперевозки

Основной механизм государственной поддержки в авиаперевозках — это программа субсидирования, запущенная для обеспечения транспортной доступности, отметил эксперт. Согласно программе, льготные авиабилеты могут приобрести:

Граждане РФ в возрасте до 23 лет;

Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;

Инвалиды I группы и сопровождающие их лица;

Лица, сопровождающие детей-инвалидов;

Многодетные семьи.

«Важное нововведение — возможность приобретения льготных билетов дистанционно. Правительство РФ продлило эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов до 2 ноября 2026 года», — добавил Елисеев.

Экономия на поездах

Система льгот на железнодорожном транспорте более сложная, продолжил эксперт. Основой для регулирования перевозок является «Устав железнодорожного транспорта РФ». Скидки на поезда дальнего следования устанавливаются на федеральном уровне, на пригородные электрички — на региональном.

«С 1 января 2026 года для граждан России в возрасте от 10 до 18 лет вводится круглогодичная скидка в размере 50% на проезд в плацкартных, общих вагонах и вагонах 2-го и 3-го классов, за исключением скоростных поездов. Для детей до 10 лет действует детский тариф, который составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого билета в зависимости от класса поезда и вагона», — сообщил юрист.

Льготы на проезд на электричках устанавливает регион. Так, в Московской области бесплатный проезд на поездах пригородного сообщения предоставляется по социальной карте, право на которую имеют пенсионеры по возрасту, инвалиды и дети‑инвалиды, многодетные родители, ветераны и другие категории граждан, у которых есть право на меры соцподдержки по федеральному или региональному законодательству.

