В Московской области состоялось яркое открытие сезона по ралли-кроссу

Открытие автоспортивного сезона в Подмосковье получилось захватывающим: 11 апреля 2026 года на автодроме в Мячково (Раменский округ) развернулась борьба в рамках «Кубка YUKA ADV Pro Racing» на призы ДОСААФ России. Мероприятие, организованное в рамках государственной программы «Спорт России», собрало более 60 опытных и начинающих пилотов из России и Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальных заездах определились победители в каждом из 11 классов — от юниорских багги до мощных кузовных автомобилей. Среди тех, кто поднялся на пьедестал: Владимир Крючков в классе «Супер‐1600», Александр Южаков в Национальном классе, Александр Петров в «Д2‐Классика», Алексей Савин в «Классика Плюс» и Александр Эрфорт в категории «Суперавто». Их уверенные выступления стали образцом тактического мышления и безупречного владения техникой.

В командном зачете тоже определились свои герои: среди детских коллективов триумфально выступила MSK Racing Team, а среди взрослых команд пальму первенства завоевали «Будущие чемпионы». Эти результаты наглядно показали, что автоспорт в регионе развивается гармонично — традиции опытных пилотов успешно дополняются энергией и амбициями молодого поколения.

«Кубок YUKA ADV Pro Racing» стал не просто стартом нового сезона, а настоящим праздником скорости и мастерства. Он объединил людей разных возрастов вокруг общей страсти — любви к гонкам. Атмосфера азарта, поддержки и здоровой конкуренции напомнила всем, почему автоспорт остается одним из самых зрелищных видов состязаний.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.