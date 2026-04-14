Мособлгаз ведет строительство газопровода в поселке Лоза Сергиево-Посадского городского округа

В поселке Лоза Сергиево‐Посадского городского округа идет строительство нового газопровода — работы ведет АО «Мособлгаз» в рамках президентской программы социальной газификации. Эта программа действует в Московской области с июня 2021 года, а с марта 2022‐го получила бессрочный статус, что дает возможность планомерно расширять газовую инфраструктуру региона.

Проект предусматривает прокладку газопровода общей протяженностью 739 м до границ земельных участков будущих потребителей. Ключевой элемент инфраструктуры, который будет установлен на линии, — пункт редуцирования газа. Он необходим для снижения давления газа до безопасного уровня, подходящего для эксплуатации во внутренних системах домовладений.

В мае 2026 года запланировано подключение к газоснабжению первых 4 домовладений. Это станет важным шагом к повышению комфорта жителей поселка: природный газ позволит организовать эффективное отопление, горячее водоснабжение и использовать газовые плиты.

Особая социальная значимость проекта заключается в том, что все работы финансируются за счет средств программы социальной газификации. Это значит, что жителям поселка не придется нести расходы на подведение газа до границ своих участков. Такая поддержка делает голубое топливо доступным для широкого круга семей, включая те, кто ранее не мог позволить себе подключение из‐за высокой стоимости работ.

