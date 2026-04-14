«Белое кольцо над головой»: жители Калининграда заметили в небе таинственный круг

В минувшие выходные над городом зависло идеально ровное светящееся кольцо. Очевидцы хватались за телефоны и выкладывали снимки в соцсети. Что это — НЛО, секретное оружие или природное явление? Об этом сообщает «Lenta.ru».

Оказалось, ничего сверхъестественного. Ученые называют такой феномен паргелическим кругом. Это разновидность гало — оптического эффекта, который возникает, когда солнечный свет преломляется в ледяных кристаллах высоко в атмосфере. Кристаллы эти парят в перистых облаках на высоте нескольких километров. В зависимости от формы и расположения льдинок гало может выглядеть как столб, крест или, как в Калининграде, ровное кольцо.

Метеорологи поясняют: паргелический круг — явление редкое, но абсолютно естественное. Оно не предвещает ни катастроф, ни перемены погоды. Просто в верхних слоях атмосферы сложились идеальные условия для преломления лучей. Чаще всего гало наблюдают вокруг солнца, но иногда — вокруг луны и даже мощных уличных фонарей.

