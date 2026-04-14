Секретные материалы Подмосковья: пришельцы вторгнутся в наукоград в новом фильме «Радар»

В конце апреля зрители увидят историю о том, как падение таинственного объекта с неба навсегда меняет жизнь советского городка, передает REGIONS . Сериал «Радар», снятый в Серпуховском округе, обещает смесь ностальгии по 1980-м и напряженной научной фантастики. Премьера состоится на платформе Okko.

Ключевые сцены создавались в Пущине и Протвине. Несколько дней съемочная группа работала на территории радиоастрономической обсерватории в Пущине — в кадр попал знаменитый телескоп РТ-22, который придал истории атмосферу секретности и мощи советской науки. В Протвине для нужд сериала стилизовали улицу Победы: художники воссоздали детали конца 1980-х годов, чтобы зритель поверил в происходящее.

В проекте заняты известные актеры. Владислав Абашин, Виктория Исакова, Ксения Кутепова и Павел Юдин исполнили главные роли. Сюжет разворачивается вокруг небольшого населенного пункта, расположенного рядом с мощным радаром системы противоракетной обороны.

Все начинается с падения загадочного объекта. С этого момента в городе одно за другим следуют необъяснимые события. Первыми перемены замечают местные школьники. Взрослые ведут себя все более странно, и юные герои сначала подозревают шпионов или диверсантов, готовящих провокацию. Однако реальность оказывается страшнее: в город вторгаются инопланетяне.

Актриса Виктория Исакова рассказала о необычной трансформации своей героини.

«Из уставшей женщины-руководителя, вынужденной заниматься серьезными делами, моя героиня превращается в инопланетянина», — рассказала о трансформации своей героини актриса Виктория Исакова.

Павел Юдин, в свою очередь, раскрыл детали образа своего персонажа.

«Я играю фарцовщика, попавшего в плен к инопланетянам. Мой герой помогает пришельцам захватить Землю и мечтает поработить Вселенную», — рассказал он.

Автор идеи и сценария Константин Смирнов признался, что за основу сюжета легла книга, прочитанная в детстве. По его словам, завязка произведения вдохновила команду, но конечная история получилась полностью оригинальной.

Над сериалом работали три компании: онлайн-кинотеатр Okko, продюсерский центр Originals Production и кинокомпания MEM Cinema Production. Премьера «Радара» ожидается в конце апреля. Жители Серпуховского округа смогут увидеть знакомые улицы и пейзажи в необычном фантастическом контексте.

