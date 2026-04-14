«Я не помню, зачем их ударила»: женщина с ножом напала на друзей в ресторане и забыла причину

В пятницу, 10 апреля, в районе Синдзюку 58-летняя Айко Кобаяси сидела за столом с приятелями. Внезапно она выхватила нож — который, как выяснилось, принесла с собой — и начала наносить удары. Об этом сообщает Japan Today.

40-летняя подруга получила глубокие ранения правого глаза и обоих плеч. Мужчина, сидевший рядом, отделался легкими царапинами. Другие участники вечеринки быстро скрутили Кобаяси и передали в руки полиции. Женщина не сопротивлялась. Но когда ее начали допрашивать, выяснилось шокирующее обстоятельство. Кобаяси заявила: «Я не помню, почему напала на них».

Причина агрессии — провал в памяти. Следователи уже установили, что ранее между ней и пострадавшими был некий конфликт. Однако его детали и то, как он привел к спланированному нападению с холодным оружием, еще предстоит выяснить. Полиция арестовала Кобаяси. Ей грозят серьезные обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

