Челябинск затянуло дымом из-за пожаров в соседних регионах

Жители Челябинска страдают от неприятного запаха на улицах города и смога. Причина – возгорания природного характера в соседних регионах, сообщает kursdela.biz . В Челябинской области пожары не зафиксированы.

Особенно сложная ситуация в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Северный ветер приносит смог в Челябинскую область. Жители отмечают, что на улицах города присутствует запах жженой резины. Повлиять на ситуацию местные власти не могут. Единственное, что остается населению – ждать, пока сменится направление ветра. Запах и смог появились в ночь с 13 на 14 июля. Предполагается, что в течение сегодняшнего дня ситуация не изменится.

Смогом затянул не только Челябинск, но и соседние пригороды. Об этом проинформировали в ГУ МЧС по региону.