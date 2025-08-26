Чем новый штамм «стратус» так беспокоит врачей и кому стоит его опасаться в первую очередь?

По словам медика, основная причина для беспокойств — возможная повышенная заразность по причине изменения в спайковом белке вируса. Предположительно, вспышки заражения могут происходить быстро. В зону риска в первую очередь попадают люди с ослабленным иммунитетом. Быстрому распространению вспышек могут способствовать закрытые помещения.

«У „стратуса“ наблюдаются признаки частичного уклонения от иммунной памяти — это означает, что ранее перенесенная болезнь или базовая вакцинация обеспечивают меньшую защиту от инфицирования, хотя часто сохраняют защиту от тяжелого течения», — пояснила инфекционист.

По мнению Мескиной, уязвимые группы населения могут столкнуться с более тяжелым течением болезни. К ним эксперт отнесла людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. В зоне риска также граждане преклонного возраста. Врач предупредила об увеличении частоты постинфекционных синдромов, которые обостряют хронические заболевания или провоцируют их развитие.

Ранее врач Мескина назвала сроки вакцинации от гриппа и группы риска.