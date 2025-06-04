«Чем светлее — тем дороже»: скупщик волос рассказал о требованиях клиентов

По словам эксперта, девушкам необходимо следить за волосами: мыть голову бессульфатными шампунями, отказываться от покраски и процедур, которые могут нанести вред. Латышева советует подстригать кончики по мере необходимости. По ее опыту, ценятся натуральные волосы. Наиболее востребованные клиенты — дети. Эксперт рекомендует состригать волосы после того, как появится клиент.

Эксперт рассказала, что цена зависит от оттенка и структуры волос. Стоимость хвоста длиной 50-60 см достигает 100 тыс. руб.

«Самой дорогой считается длина от 50 см, среди оттенков ценятся вариации блонда. Чем светлее — тем дороже. Еще редким и дорогим считается натуральный рыжий. Взрослому за такие волосы могут заплатить 20–30 тыс. руб., а ребенку — и до 100 тыс. руб.», — отметил скупщик.

По информации издания, большое количество объявлений о продаже волос опубликовано на бесплатных сайтах. Цены разнообразные — 32 тыс. руб. до 103 тыс. руб. Мастер по наращиванию волос в Ростове Наталья Богатырева подтвердила, что спросом пользуются детские волосы. Специалисты используют их во время наращивания. Такие волосы еще не испорчены химическим воздействием. Кроме того, можно подобрать разнообразные оттенки. Волосы взрослых женщин обычно стоят не дороже 20 тыс. руб. По словам эксперта, мастера не любят работать с ними.

«Мастера не охотно их используют. Волосы для наращивания должны перекрывать длину клиента. Их должно быть много, чтобы добиваться объема, но при этом они должны быть легкими, чтобы их было не дискомфортно носить», — рассказала мастер Богатырева.

Ранее врач-дерматолог Григорьева рекомендовала отказаться от ежедневного мытья волос.