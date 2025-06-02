Медики назвали части тела, которые не рекомендовано часто мыть

Медики назвали части тела, которые не рекомендовано мыть слишком часто, сообщил transsibinfo.com.

Хабаровский врач-дерматолог Ирина Григорьева высказал мнение, что ежедневное мытье головы негативно отражается на состоянии кожи головы. Эксперт рекомендует между мытьем волос делать передышку в один день. Со временем кожа привыкнет и будет выделять меньше жира.

«В конечном итоге ваши волосы на второй или третий день будут выглядеть менее жирными», — рассказала эксперт.

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что нет никакой необходимости в том, чтобы каждый день очищать нос. В противном случае в носу могут образоваться ранки, которые считаются рассадниками бактерий. Кроме того, увеличивается риск травмировать носовую полость. По мнению эксперта, человек может содрать шкурку внутри, что увеличит болевые ощущения и длительность заживления.

«Мы никогда не будем запрещать вам прочищать насморк, но есть веская причина прекратить „копать золото“, даже если никто не смотрит», — отметил врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Доцент кафедры акушерства и гинекологии имени академика Г. М. Савельевой Пироговского Университета Ольга Братчикова рекомендует пациенткам не пользоваться спринцеванием и ароматическими мылами. Достаточно придерживаться общепринятых рекомендаций по соблюдению интимной гигиены. Для очищения половых органов достаточно обычной воды. При желании можно использовать мыло, но выбирать стоит без запаха. В противном случае женщина может нарушить уровень pH.

«Влагалище самоочищается», — рассказала Ольга Братчикова.

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