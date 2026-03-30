«Черепаха» против боли в шее: простое упражнение помогает избавиться от спазмов, головных болей и проблем с осанкой
Эксперты рассказали, как упражнение «Черепаха» помогает снять боль в шее
Фото: [Медиасток.рф]
Боль в области шеи — частая жалоба тех, кто подолгу сидит за компьютером, ведет малоподвижный образ жизни или часто испытывает нервное перенапряжение. Спазмированные шейные мышцы способны провоцировать головные боли, искривление осанки и даже нарушение кровотока. Облегчить состояние можно при помощи упражнения «Черепаха», сообщил Здоровье Mail.
Прежде чем приступать к выполнению упражнений, стоит разобраться в причинах дискомфорта. Чаще всего к этому приводят:
- длительное пребывание в статичной позе перед монитором — мышцы затекают и сокращаются неестественно;
- сутулость — неправильное положение спины увеличивает нагрузку на шейный отдел;
- стресс — в моменты напряжения человек инстинктивно приподнимает плечи, создавая мышечные зажимы;
- недостаток физической активности — без движения мышцы теряют эластичность.
Если болевые ощущения связаны именно с этими факторами, по мнению экспертов, справиться с ними поможет одно эффективное упражнение.
«Черепаха»: движение для снятия напряжения и укрепления шеи
Это упражнение имитирует плавные движения черепахи, которая вытягивает голову, а затем прячет ее обратно в панцирь. Оно способствует расслаблению, вытяжению позвоночника и устранению мышечных спазмов.
Техника выполнения
- Займите исходное положение: сядьте ровно или встаньте, расправьте спину, плечи опущены.
- Медленно потянитесь головой вперед, словно стараясь дотянуться носом до воображаемой точки, но не закидывая ее назад.
- Задержитесь на пару секунд, почувствуйте легкое натяжение в задней части шеи.
- Плавно отведите голову назад, представляя, как подбородок смещается к шее, а макушка тянется вверх.
- Выполните 10–15 повторений.
По мнению экспертов, при ежедневном выполнении «Черепаха» помогает избавиться от скованности в шейном отделе, и со временем боль уходит. Чтобы проблема не возвращалась, важно регулярно проводить небольшую разминку для шеи, контролировать осанку во время работы, спать на анатомически правильной подушке и не забывать про двигательную активность, чтобы мышцы оставались в тонусе.
Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.