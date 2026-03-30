«Черепаха» против боли в шее: простое упражнение помогает избавиться от спазмов, головных болей и проблем с осанкой

Боль в области шеи — частая жалоба тех, кто подолгу сидит за компьютером, ведет малоподвижный образ жизни или часто испытывает нервное перенапряжение. Спазмированные шейные мышцы способны провоцировать головные боли, искривление осанки и даже нарушение кровотока. Облегчить состояние можно при помощи упражнения «Черепаха», сообщил Здоровье Mail.

Прежде чем приступать к выполнению упражнений, стоит разобраться в причинах дискомфорта. Чаще всего к этому приводят:

длительное пребывание в статичной позе перед монитором — мышцы затекают и сокращаются неестественно;

сутулость — неправильное положение спины увеличивает нагрузку на шейный отдел;

стресс — в моменты напряжения человек инстинктивно приподнимает плечи, создавая мышечные зажимы;

недостаток физической активности — без движения мышцы теряют эластичность.

Если болевые ощущения связаны именно с этими факторами, по мнению экспертов, справиться с ними поможет одно эффективное упражнение.

«Черепаха»: движение для снятия напряжения и укрепления шеи

Это упражнение имитирует плавные движения черепахи, которая вытягивает голову, а затем прячет ее обратно в панцирь. Оно способствует расслаблению, вытяжению позвоночника и устранению мышечных спазмов.

Техника выполнения

Займите исходное положение: сядьте ровно или встаньте, расправьте спину, плечи опущены.

Медленно потянитесь головой вперед, словно стараясь дотянуться носом до воображаемой точки, но не закидывая ее назад.

Задержитесь на пару секунд, почувствуйте легкое натяжение в задней части шеи.

Плавно отведите голову назад, представляя, как подбородок смещается к шее, а макушка тянется вверх.

Выполните 10–15 повторений.

По мнению экспертов, при ежедневном выполнении «Черепаха» помогает избавиться от скованности в шейном отделе, и со временем боль уходит. Чтобы проблема не возвращалась, важно регулярно проводить небольшую разминку для шеи, контролировать осанку во время работы, спать на анатомически правильной подушке и не забывать про двигательную активность, чтобы мышцы оставались в тонусе.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.