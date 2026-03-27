Прогулка против рака: как всего 30 минут ходьбы в день «программируют» кровь женщин на защиту

Всего 30 минут ходьбы в день могут помочь снизить риск рака груди у молодых женщин, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на новое исследование. Ученые обнаружили, что даже легкая физическая активность запускает в организме защитные процессы.

Исследование провели специалисты Riga Stradins University, наблюдая за женщинами до менопаузы. Они изучали изменения в крови после физической нагрузки и выяснили, что упражнения активируют особые белки — миокины, способные подавлять рост опухолей.

Даже 30 минут ходьбы низкой интенсивности уже влияли на эти показатели. При более активной нагрузке (30–45 минут) эффект усиливался: примерно половина биомаркеров демонстрировала более выраженную противораковую активность.

В лабораторных условиях кровь после тренировки замедляла деление агрессивных раковых клеток (HER2-положительного типа). «Если даже одна тренировка может „подготовить“ кровь к борьбе с опухолями, то регулярность становится ключевым фактором», — отметила исследователь Линда Лайзане.

Авторы подчеркивают: речь пока идет о ранних данных, однако результаты хорошо согласуются с рекомендациями по регулярной физической активности. Простая привычка — ежедневная прогулка — может стать важным фактором профилактики.