Черная лисичка в лесах Подмосковья: редкий гриб, который называют «трубой мертвых» и «рогом изобилия»

Жительница Наро-Фоминска во время прогулки по лесу обнаружила редкий гриб, который в народе называют черной лисичкой. Научное название находки — вороночник рожковидный. В Европе этот гриб известен под необычными именами: «труба мертвых» и «рог изобилия», сообщил REGIONS.

Находка, вызвавшая споры

Женщина принесла трофей домой и решила спросить совета у пользователей в социальных сетях, действительно ли ей улыбнулась редкая грибная удача. Мнения комментаторов разделились. Одни посоветовали поскорее избавиться от пугающей находки, другие со знанием дела подтвердили высокую гастрономическую ценность вороночника и настоятельно рекомендовали приготовить из него изысканное блюдо.

Абсолютно безопасный деликатес

Точку в спорах интернет-пользователей поставил миколог Андрей Нижник. В беседе с корреспондентом REGIONS он подтвердил, что жительнице Наро-Фоминска посчастливилось найти настоящее лесное сокровище. По словам эксперта, вороночник рожковидный — один из самых безопасных грибов для начинающих сборщиков, так как в лесах средней полосы России у него попросту нет ядовитых двойников.

Специалист объяснил появление черной лисички под Наро-Фоминском затянувшимся влажным и умеренно теплым летом. Этот вид предпочитает плотную глинистую почву и массово прорастает только после обильных затяжных дождей.

«При этом обнаружить вороночник в лесу — задача не из легких. Гриб искусно прячется в густом мху или под слоем прелой прошлогодней листвы. Внешне он напоминает обычный пожухлый лист, свернувшуюся сухую кору или обугленную веточку. Неопытный грибник почти наверняка пройдет мимо, даже не заметив его под ногами», — добавил Нижник.

Секреты приготовления от шеф-поваров

Несмотря на свой довольно неприглядный и даже пугающий внешний вид, в европейской кухне черная лисичка считается изысканным деликатесом и в сушеном виде ценится гурманами даже выше знаменитого белого гриба.

Миколог рекомендует сушить вороночник в дегидраторе или духовке, а затем перемалывать его в мелкую крошку. Полученный порошок обладает невероятно концентрированным грибным ароматом с тонкими парфюмерными нотками и легкой пикантной остринкой. Эту специю используют как элитную приправу для соусов, супов, ризотто, домашней пасты и мясных деликатесов.

В свежем виде черную лисичку перед приготовлением необходимо тщательно промыть от лесного мусора и песка, после чего ее можно обжаривать с луком в жирной сметане, добавлять в сытные рагу или запеканки. Благодаря своей плотной хрящеватой текстуре гриб превосходно держит форму при термической обработке и не разваривается.

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