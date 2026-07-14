Соблазн попробовать только что сорванный гриб прямо с лесной тропы знаком многим. Западные кулинары подают сырой трюфель как деликатес, тогда как отечественная традиция требует обязательной варки или обжарки. Где проходит грань между изысканным вкусом и реальной угрозой здоровью? Ответ на этот вопрос корреспонденты REGIONS получили от шеф-повара подмосковной сети общественного питания Константина Громова.

«Золотое правило выживания звучит жестко: в лесу дегустация запрещена категорически. Никаких исключений. Безопасны лишь те экземпляры, что выращены человеком в контролируемых условиях специально для подачи сырыми. Дикая природа слишком непредсказуема», — подчеркивает Константин Громов.

Специалист абсолютно категоричен в отношении употребления лесных грибов без термообработки. По его убеждению, дегустация в лесу недопустима в любом виде. Безопасность гарантируют только экземпляры, выращенные в искусственных условиях специально для употребления в сыром виде. Природа слишком непредсказуема, чтобы рисковать.

Повар называет всего несколько видов, которые теоретически могут попасть в меню без предварительного нагрева, но и здесь оговаривается масса нюансов. Трюфель — единственный гриб, который кулинары во всем мире принципиально не подвергают тепловой обработке. При повышении температуры его неповторимый аромат исчезает бесследно, поэтому его стругают тонкими ломтиками прямо в готовое блюдо. Вот только встретить его в подмосковных лесах практически нереально — это импортный продукт премиум-класса.

Рыжик по праву считается одним из символов русской кухни. Специалисты-микологи подтверждают его статус как одного из немногих абсолютно съедобных в сыром виде. Достаточно нарезать шляпку тонкими слайсами, присыпать крупной солью и подождать четверть часа. Однако для большей безопасности и мягкости вкуса их чаще всего все же подвергают термической обработке.

Белый гриб допускается в свежем виде, но только при жестких условиях: он должен быть молодым, плотным и срезанным в экологически чистом месте. Повар предупреждает о наличии скрытых токсинов даже в благородных боровиках, настаивая на легкой обжарке.

Шампиньоны безопасны только магазинные, культивируемые. Их можно крошить в салаты и класть на бутерброды. Но даже стерильный с виду шампиньон может нести бактерии вроде сальмонеллы или кишечной палочки. Кроме того, в составе обнаружен мирицидин — фермент, который при ежедневном употреблении накапливается в организме и дает токсическую нагрузку. Вешенки в молодом виде иногда используют для карпаччо, они продаются как готовый продукт, но требуют строгой дозировки.

Пластинчатые грибы — сыроежки, грузди, волнушки, лисички и опята — специалист настоятельно не рекомендует пробовать без полной термической обработки. Они содержат соки и соединения, провоцирующие острое раздражение пищеварительной системы. Даже название «сыроежка» вводит в заблуждение: употребление ее в свежем виде с высокой вероятностью обернется кишечным расстройством. Грузди и волнушки обладают выраженной горечью и содержат токсичные компоненты, нейтрализовать которые можно лишь длительным вымачиванием и последующей варкой.

«Любая пластинка в сыром состоянии — это игра в русскую рулетку. Даже название „сыроежка“ обманчиво: съев ее свежей, легко заработать расстройство кишечника. Грузди и волнушки же просто невозможно проглотить из-за горечи, плюс они содержат яды, нейтрализуемые только долгим вымачиванием», — объясняет повар.

Отказ от термообработки даже со стопроцентно съедобным видом несет пять серьезных угроз. Грибы впитывают из почвы тяжелые металлы, пестициды и радиацию — нагрев частично разрушает эти вредные связи. Лесная земля может содержать яйца паразитов и гельминтов. Многие грибы содержат токсины, испаряющиеся только при кипячении. Стенки клеток состоят из хитина, близкого по структуре к панцирю насекомых, который почти не расщепляется желудком, — варка делает структуру более рыхлой и доступной для пищеварения. На поверхности даже визуально чистых экземпляров могут находиться листерии или кишечная палочка — только обработка кипящей водой гарантирует стерильность.

«Самая страшная ошибка — перепутать съедобный гриб с бледной поганкой по незнанию. Ошибаются все, даже асы тихой охоты. Поэтому заповедь номер один: никогда ничего не пробуйте в лесу на зуб. Это правило действует даже для тех видов, которые считаются безопасными», — резюмирует Константин Громов.

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